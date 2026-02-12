Emergenza Niscemi: Alloggi Disponibili per Famiglie Colpite dalla Frana

Il comune di Niscemi, situato nella provincia di Caltanissetta, ha recentemente affrontato una grave emergenza a causa di una frana che ha colpito il centro abitato. In risposta a questa situazione critica, la Regione Sicilia ha annunciato la disponibilità di sedici alloggi per le famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni.

Interventi della Regione Sicilia

Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha comunicato ufficialmente la decisione durante un incontro con il sindaco di Niscemi, Massimo Conti, nominato come soggetto attuatore per le misure di emergenza. La presenza di Schifani è stata fondamentale per coordinare gli interventi previsti e per dimostrare la vicinanza delle istituzioni alla popolazione colpita.

Il ruolo del sindaco

Il sindaco Conti ha dichiarato che il numero totale degli sfollati si attesta attualmente a 1.540 persone. Ha inoltre sottolineato che non si sono verificati insediamenti abusivi nella zona colpita e ha avviato un censimento delle attività produttive danneggiate. Questo processo si rivela essenziale per garantire un supporto adeguato e per pianificare un eventuale contributo per le abitazioni in locazione o in vendita.

Dettagli sugli alloggi disponibili

Gli alloggi resi disponibili sono di proprietà dell’Istituto Autonomo Case Popolari (IACP) di Caltanissetta e saranno assegnati dal sindaco Massimo Conti. Tre di questi si trovano a Niscemi con una consegna prevista entro quindici giorni. Altri sei alloggi sono ubicati a Gela, quattro a Mazzarino e tre a Butera, con consegna programmata entro trenta giorni. Prima del trasferimento delle famiglie, saranno effettuati lavori di adeguamento necessari per garantire la sicurezza degli alloggi.

Misure di supporto finanziario

Per far fronte all’emergenza, il governo regionale ha istituito un fondo straordinario di 558 milioni di euro. Di questi, 93 milioni di euro erano già stati stanziati per interventi urgenti. Le risorse del nuovo fondo saranno destinate alla messa in sicurezza del territorio, al ripristino delle infrastrutture e al supporto per cittadini e attività commerciali danneggiate. Questo approccio mira a rendere le misure di sostegno strutturali e a favorire una ripresa rapida delle attività economiche locali.

Assistenza alla popolazione

Nel contesto di questa emergenza, la Protezione Civile riveste un ruolo cruciale. Attualmente, sono attivi 707 volontari di protezione civile, i quali forniscono supporto operativo e logistico. Le iniziative includono la preparazione e la distribuzione di pasti presso il Palazzetto Pio La Torre, utilizzato come centro di accoglienza e punto di raccolta per beni di prima necessità.

Monitoraggio e prevenzione

Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha avviato un sistema di monitoraggio della frana, impiegando tecnologie avanzate come droni per raccogliere dati e immagini aeree. Questo sistema è fondamentale per comprendere l’evoluzione della frana e per pianificare le misure necessarie a garantire la sicurezza della popolazione. La collaborazione tra le diverse istituzioni è essenziale per affrontare efficacemente l’emergenza e pianificare il futuro della comunità.

La situazione a Niscemi richiede un impegno collettivo e coordinato da parte di tutte le istituzioni coinvolte. Le misure adottate dalla Regione Sicilia e dal Comune di Niscemi rappresentano un passo significativo verso il sostegno delle famiglie sfollate e il ripristino della normalità nella comunità.