Emergenza suicidi nelle carceri italiane: la situazione critica a Terni

Un tragico evento che scuote il sistema penitenziario

Il primo maggio ha segnato un’altra giornata di dolore nel carcere di Terni, dove un detenuto italiano ha scelto di togliersi la vita. La notizia, diffusa da Fabrizio Bonino, segretario per l’Umbria del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, ha suscitato un’ondata di commozione e preoccupazione.

Nonostante i tentativi di salvare la vita del detenuto, ogni sforzo si è rivelato vano, lasciando un profondo senso di impotenza tra gli agenti e il personale penitenziario.

Il grido d’allerta del sindacato

Bonino ha espresso il suo cordoglio per la perdita di una vita umana, sottolineando la difficoltà di affrontare simili tragedie nel contesto penitenziario. “È sempre doloroso trovarsi di fronte a simili eventi”, ha dichiarato, evidenziando come il disagio psichico e il rischio suicidario rappresentino una vera emergenza nazionale. La Polizia Penitenziaria, pur operando con professionalità, si trova spesso a fronteggiare situazioni complesse senza gli strumenti adeguati.

La necessità di un intervento immediato

Il sindacalista ha richiamato l’attenzione delle istituzioni sulla necessità di potenziare i servizi di assistenza psicologica e di migliorare la formazione del personale. “Non possiamo più limitarci alla conta delle tragedie”, ha affermato, chiedendo un cambio di passo concreto per garantire la dignità e la sicurezza di detenuti e agenti. La situazione attuale, caratterizzata da un personale spesso insufficiente e da una mancanza di supporto psicologico, richiede interventi urgenti e mirati.

Le parole di Donato Capece

Donato Capece, segretario generale del Sappe, ha commentato l’accaduto, sottolineando come questi eventi drammatici rappresentino una sconfitta per lo Stato e un forte stress per gli agenti. “Si tratta spesso di agenti giovani, lasciati da soli nelle sezioni detentive”, ha dichiarato, evidenziando la necessità di un aumento del personale e di una maggiore presenza di psicologi e psichiatri. La salute mentale dei detenuti e del personale deve diventare una priorità per il sistema penitenziario italiano.