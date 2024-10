Emily a Parigi, le parole di Macron: «Deve rimanere a Parigi, non ha signifi...

Emily a Parigi: Macron lotta per far rimanere la serie nella capitale francese, mentre il sindaco di Roma rassicura: "Emily sta benissimo qui

Emily a Parigi deve restare, secondo le parole del presidente francese Emmanuel Macron. In un’intervista a Variety, ha manifestato la speranza che la celebre serie Netflix, che ha terminato la sua ultima season con la protagonista che si trasferisce a Roma (attenzione, spoiler), rimanga nella capitale francese. Macron ha dichiarato: “Lutteremo affinché resti qui. ‘Emily in Paris’ a Roma non avrebbe senso.”

Interesse personale del presidente

Inoltre, il presidente ha un interesse personale, poiché sua moglie Brigitte ha fatto un cameo nell’ultima serie. Macron si è detto «orgoglioso» di questo momento, precisando che Brigitte era molto felice di parteciparvi, seppur per pochi minuti. Secondo lui, ciò è vantaggioso per l’immagine della Francia. Ha aggiunto che la serie offre una visione molto positiva del Paese, definendola «una bellissima iniziativa». Quando gli è stato chiesto se anche lui sarebbe disposto a fare un’apparizione, ha risposto sarcasticamente: «Non sono al suo livello!».

Risposta del sindaco Gualtieri

Intanto, il sindaco Gualtieri ha risposto su X, rassicurando Macron: «Non ti preoccupare, Emily sta benissimo a Roma». Nell’ultima serie, infatti, Emily, dopo vari colpi di scena con Gabriel (Lucas Bravo), trova un nuovo amore, Marcello (interpretato da Eugenio Franceschini), e viene trasferita a Roma dalla sua datrice di lavoro per seguire la carriera di lui, unendo l’utile al dilettevole.

Trasferimento temporaneo di Gabriel?

Fonti affidabili suggeriscono che il trasferimento di Gabriel potrebbe essere temporaneo. Infatti, considerando gli eventi dell’ultimo episodio, sembra che lui possa prendere un volo per andare a riprendere la sua amata. Non ci resta che attendere, insieme al presidente Macron.