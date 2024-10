Emily in Paris cambia città e si trasferisce a Roma. Non dobbiamo sosprenderci se pensiamo che la capitale italiana è una delle mete più desiderate da parte dei turisti stranieri. La Città Eterna è un luogo affascinante e ricco di atmosfera, dove bellezza, storia e tradizione si fondono per creare un’esperienza unica. Non sorprende, quindi, che nel 2025 sia destinata a diventare una delle mete più ambite e popolari, anche in previsione del Giubileo. Attenzione però a non commettere un errore in particolare: si rischia di prendere una multa!

Emily in Paris: l’errore che non devi fare a Roma se vuoi evitare una multa

Chiunque stia pianificando una visita alla Città Eterna dovrebbe prestare attenzione a cosa evitare per non incappare in multe salate. Non tutti sanno che è vietato sedersi sulla scalinata di Piazza di Spagna, come invece ha fatto Emily nella serie. Un errore che può costare caro: la multa per chi infrange questa regola è di 250 euro.

Controlli severi

Dal 2019, infatti, è illegale sostare sulla scala settecentesca, e i funzionari addetti sono sempre pronti a effettuare controlli e sanzionare chi non rispetta le regole. Alcuni spettatori hanno sottolineato che anche le serie TV dovrebbero riflettere la realtà dei fatti e dare il buon esempio.

Emily in Paris: trama

Emily in Paris è una serie televisiva che segue le avventure di Emily Cooper, una giovane americana che si trasferisce a Parigi per lavorare in un’agenzia di marketing. Nonostante la mancanza di esperienza nella cultura francese, Emily cerca di farsi strada tra il glamour parigino, nuove amicizie, sfide professionali e complicate relazioni amorose. La serie mette in evidenza il contrasto tra la mentalità americana e quella francese, offrendo uno sguardo sulla vita romantica, lavorativa e sociale nella capitale francese, il tutto con uno stile leggero e ironico.