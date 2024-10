Se ti trovi a Roma, come Emily, fai attenzione a non ripetere lo stesso sbaglio che ha fatto lei quando ha visitato la piazza di Spagna: potresti incorrere in una sanzione.

Se viaggi a Roma, famosa per la sua bellezza, storia e come luogo di riprese per la serie Netflix "Emily in Paris", fai attenzione a non ripetere lo stesso errore del personaggio principale. Dal 2019, è vietato sedersi sulla scalinata di Piazza di Spagna, una violazione punibile con una multa di 250 euro. Quando pianifichi la tua visita, informati e rispetta le norme locali per evitare penalità. Con il Giubileo previsto nel 2025, Roma si sta preparando per diventare una destinazione turistica importante.