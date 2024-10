Eminem sta per diventare nonno, poiché sua figlia Hailie aspetta un bambino. La notizia sorprendete è stata rivelata nel videoclip della sua nuova traccia "Temporary".

Eminem sta per diventare nonno, poiché sua figlia Hailie aspetta un bambino....

Eminem, il rinomato artista hip hop conosciuto con il suo nome d’arte, il cui vero nome è Marshall Bruce Mathers, ha rivelato una notizia straordinaria nel video della sua nuova traccia “Temporary”. Nel videoclip, che proviene dall’album “The Death of Slim Shady (Coup De Grâce)”, il rapper esprime con grande emozione di essere in procinto di diventare nonno. Sua figlia Hailie Jade Scott, di 28 anni, che è il risultato della sua relazione con Kimberly Anne Scott, attende un bambino.

Il video di “Temporary”: amore e sorpresa

Il videoclip di “Temporary” rappresenta un sincero omaggio all’amore che Eminem prova per Hailie. In un toccante montaggio di momenti della vita di Hailie, che va dalla sua infanzia fino al recente matrimonio con Evan McClintock, celebrato a maggio 2023, il video si chiude con una dolce sorpresa. In uno dei momenti più toccanti, Hailie presenta a suo padre una maglietta con la scritta “Grandpa” insieme alla prima ecografia del nascituro. La reazione di Eminem è sincera e toccante: è incredulo, felice e chiaramente commosso.

Il messaggio di Eminem per Hailie Jade

Il video si conclude con un messaggio personale che il rapper ha voluto indirizzare alla figlia: “Non importa quanto tempo passa, nel mio cuore rimarrà sempre la bambina che ama e ha bisogno di me”.

Hailie Jade e l’annuncio della gravidanza sui social

Dopo la pubblicazione del videoclip, Hailie Jade ha condiviso la gioiosa notizia anche con i suoi seguaci su Instagram. In una dolce foto che la ritrae con il marito Evan McClintock, la coppia mostra l’ecografia del loro primo figlio. Nella didascalia, Hailie ha scritto: “Mamma e papà, 2025”, segnando l’anno in cui accoglieranno il loro bambino.