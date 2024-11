Emma Marrone e il suo ritorno a This is Me: tra emozioni e critiche

Emma Marrone e il suo ritorno a This is Me: tra emozioni e critiche

Il debutto di This is Me su Canale 5

Il , Canale 5 ha dato il via a This is Me, un programma che celebra i talenti emersi dalla storica trasmissione Amici. Condotto da Silvia Toffanin, lo show ha visto la partecipazione di alcuni dei volti più noti del talent, tra cui Emma Marrone, Irama e Giuseppe Giofrè. La scelta di Toffanin di lasciare il suo consueto format di Verissimo per affrontare una nuova sfida in prima serata ha sorpreso molti, ma ha anche dimostrato la sua versatilità come conduttrice.

Emma Marrone: un viaggio nel tempo

Durante la prima puntata, Emma ha condiviso il suo percorso all’interno di Amici, rivivendo momenti significativi della sua carriera. L’artista ha mostrato il suo lato più vulnerabile, emozionandosi nel rivedere immagini di 15 anni fa, un periodo cruciale della sua vita. La sua partecipazione al talent show è avvenuta in un momento difficile, subito dopo aver vinto una battaglia contro il cancro. Emma ha descritto come questa esperienza le abbia cambiato la vita, sottolineando il supporto fondamentale di Maria De Filippi, che considera un pilastro nella sua carriera.

Critiche sul look di Emma

Nonostante il successo della sua ospitata, il look di Emma Marrone ha suscitato polemiche. L’artista ha indossato un abito oversize firmato Marni, parte della collezione Autunno/Inverno 2024-2025, caratterizzato da un effetto “graffito”. Molti spettatori hanno ritenuto che l’outfit non valorizzasse la sua figura, portando a numerose critiche sui social. Emma ha optato per un trucco semplice e naturale, abbinato a capelli sciolti, ma il risultato finale non ha convinto tutti. Il costo dell’abito, che si aggira intorno ai 1000 euro, ha sollevato ulteriori discussioni, evidenziando come le scelte di moda delle celebrità possano influenzare l’opinione pubblica.