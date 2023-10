Emma, fuori oggi il nuovo album “Souvenir”: ascoltalo qui

Oggi, venerdì 13 ottobre, inizia il nuovo viaggio musicale di Emma. La cantante infatti ha pubblicato il suo nuovo album di inediti. Si intitola Souvenir e contiene nove canzoni che rappresentano tutte le sue sfaccettature, attraverso una gamma di emozioni, suoni e sfumature vocali. Il disco verrà poi portato dal vivo in un tour in partenza il 10 novembre.

Ascolta Souvenir di Emma

In occasione dell’uscita di Souvenir sarà possibile immergersi nel nuovo universo musicale di Emma con il primo store pensato dalla cantante: il Souvenir Flagship Store.

Ogni giorno, da oggi a sabato 21 ottobre, presso la libreria Mondadori Duomo di Milano sarà possibile visitare il nuovo spazio pensato da Emma come luogo di incontro, condivisione e confronto con e per i fan. Sarà possibile acquistare il nuovo album anche in una versione esclusiva color miele con card autografata e dedica, nonché di gadget in edizione limitata ispirati a Souvenir.

Emma, inoltre, incontrerà i fan in due eventi esclusivi per Mondadori Store: sabato 14 ottobre presso il Mondadori Megastore di Marcianise (alle 15.30, nel Centro Commerciale Campania, località Aurno) e domenica 15 ottobre a Roma presso il Mondadori Bookstore Cola di Rienzo (alle 14.30).

Il nuovo album e il tour

Anticipato dai singoli Mezzo Mondo, certificato disco di platino, e Iniziamo dalla Fine, il nuovo album di Emma è stato scritto nei luoghi più disparati. Raccoglie le immagini, i colori e le emozioni sentite e vissute da Emma nell’arco di più di due anni.

“La realtà e le cose concrete sono il centro di tutto il progetto”, si legge in una nota stampa. “E non si ritrovano solo nelle canzoni ma anche in tutto il mondo estetico del disco, in quei paesaggi autentici in cui si respira verità e si alimenta il rapporto con la terra”.

È proprio per questa voglia di riportare al centro l’autenticità delle emozioni e dei legami che Emma ha deciso di presentare al suo pubblico il nuovo disco con alcuni speciali appuntamenti nei club d’Italia.

Così nasce “Souvenir In Da Club”, con 18 appuntamenti in otto città italiane a partire dal 10 novembre. I biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne e Clappit.

Queste le tappe del tour di Emma:

10 novembre – Vox Club, Nonantola (Modena)

12 novembre – Largo Venue, Roma

13 novembre – Largo Venue, Roma

15 novembre – Largo Venue, Roma

22 novembre – Hall, Padova

23 novembre – Hall, Padova

26 novembre – Magazzini Generali, Milano

27 novembre – Magazzini Generali, Milano

29 novembre – Magazzini Generali, Milano

2 dicembre – Cap10100, Torino

3 dicembre – Cap10100, Torino

5 dicembre – Cap10100, Torino

11 dicembre – Duel Club, Pozzuoli (Napoli)

13 dicembre – Duel Club, Pozzuoli (Napoli)

17 dicembre – Demodè, Modugno (Bari)

18 dicembre – Demodè, Modugno (Bari)

21 dicembre – Viper, Firenze

22 dicembre – Viper, Firenze

Credito foto: Bogdan @Chilldays Plakov