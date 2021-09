Energia: Donnarumma, 'riducendo tempi procedure Italia diventerebbe più competitiva'

Roma, 17 set. (Adnkronos) – Riducendo i tempi delle procedure autorizzative l'Italia diventerebbe un Paese "molto più competitivo". Ad affermarlo è l'ad di Terna, Stefano Donnarumma partecipando al Congresso nazionale dell'Andaf a Genova. "Per realizzare un nuovo elettrodotto ad alta tensione per portare energia da un nodo all'altro, quelli importanti da milioni di euro, ci mettiamo attualmente 10 anni: 7 anni per la progettazione, la pianificazione e per ricevere le autorizzazioni; 3 anni per la realizzazione.

Se al posto di 10 anni ne mettessimo 5 anni il nostro paese diventerebbe molto competitivo". Per l'ad di Terna "tanto più saremo veloci a realizzare le nostre infrastrutture tanto più diventeremo determinanti nell'equilibrio energetico che vede l'Italia un hub energetico centrale per l'Europa e il Mediterraneo".