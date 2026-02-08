Enrico Papi confessa: “Ecco perché non ho amici del mondo della tv”

Enrico Papi confessa: “Ecco perché non ho amici del mondo della tv”

Il mondo della tv, ormai ne siamo a conoscenza tutti e lo confermano i protagonisti, non è tutto rose e fiori come si vede. Anzi, in tanti dicono che c’è molta falsità. Lo conferma Enrico Papi, uno dei conduttori storici di Mediaset.

Enrico Papi e la confessione choc: “Perché non ho amici del mondo della tv? Troppa falsità”

Uno dei conduttori storici di Mediaset, Enrico Papi, nella sua recente intervista al podcast, Jeantoneria Podcast, ha confessato che nel mondo della televisione, in cui è stato protagonista per anni, c’è molta falsità e non esistono amicizie vere.

Sugli Stati Uniti: “Lì non c’è invidia”

Enrico Papi ha parlato del suo trasferimento negli Stati Uniti dove ha lavorato, e di cui dice: “Degli Stati Uniti mi manca la mancanza di invidia che c’è là. In America non esiste l’invidia. Non c’è l’invidia sociale, non c’è l’invidia personale. Se tu hai successo, io sono contento, se tu hai i soldi, io sono contento, se tu mi dici che ti è andata bene una cosa privata o di lavoro, io sono contento. Io partecipo della tua gioia, cioè le tue energie positive mi fanno bene. Da noi invece c’è tanta invidia”.

Perché ha lasciato l’Italia

“A un certo momento ho detto ‘sapete che vi dico? Io me ne vado’” ha ricordato Enrico Papi che dopo anni di successo in Italia ha lasciato il Paese: “sono andato in America, mi sono goduto la mia famiglia, poi quando è stato il caso di ritornare sono tornato. Ecco, questa cosa oggi non la farei più. Ho dovuto accettare una condizione nella quale ero stato messo, malgrado io non lo volessi. Eppure era un momento molto bello per me”.

La confessione di Enrico Papi

Il noto conduttore Mediaset Enrico Papi ha ammesso di non avere nemmeno un vero amico nel mondo della tv, per colpa dell’eccessiva ipocrisia e dell’egocentrismo delle persone che appaiono sul piccolo schermo. Ecco cosa ha detto Papi.

“L’amicizia in tv? No, non esiste, c’è una grossa falsità nel nostro mondo. Da noi è tutto un ‘ti voglio bene, ti adoro, ti amo’, ma senza troppo valore. Se dici che hai anche solo un raffreddore ti guardano e pensano ‘ah solo un raffreddore’ e si sfregano le mani”.

E aggiunge: “Siamo tutti egocentrici, megalomani. E quindi non c’è amicizia assolutamente. Tu hai amici nel nostro mondo quando hai successo, perché quando non hai successo, spariscono tutti. Quindi dov’è l’amicizia? Oppure sei compatito, e dov’è l’amicizia?”.