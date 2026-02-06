Con l’accensione del braciere olimpico a San Siro, le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 aprono ufficialmente le porte allo spettacolo sportivo mondiale. Tra entusiasmo, attesa e grandi ospiti, Antonella Clerici racconta in diretta la sua personale visione dell’evento, tra passione per lo sport, ricordi da giornalista e l’ironia che la contraddistingue.

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Antonella Clerici e la delusione in diretta: “Non mi hanno invitata”

Antonella Clerici, con una carriera che affonda le radici nel giornalismo sportivo, conosce bene il fascino delle Olimpiadi invernali. La conduttrice ha condiviso oggi, giorno dell’inaugurazione delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, un messaggio durante la puntata del venerdì di È sempre mezzogiorno. Con il suo sorriso inconfondibile, ha salutato il pubblico ricordando l’importanza di questo momento storico: “Oggi 6 Febbraio abbiamo gli occhi del mondo tutti puntati su Milano e sulla nostra città perché stasera si accende ufficialmente il braciere olimpico, iniziano le Olimpiadi Milano-Cortina appunto edizione 2026”.

Durante l’intervento, Clerici ha illustrato alcuni dei momenti più suggestivi della giornata: “La Fiamma Olimpica arrivata a Milano oggi toccherà tutti i luoghi simboli della città e stasera allo stadio di San Siro ci sarà la grande apertura, con tantissimi artisti, attori famosi, cantanti come Laura Pausini, poi Francesco Favino, Sabrina Impacciatore e tanti altri”.

Tra entusiasmo e attesa, la conduttrice ha però rivelato un dettaglio personale inatteso: “A me non mi hanno invitata ma insomma vabbè pazienza… è la verità…”. Una frase pronunciata con sincerità, senza polemica, che lascia trasparire una sottile delusione, considerando il suo legame con il mondo dello sport e della televisione.

Antonella Clerici e le Olimpiadi 2026: gli atleti al centro e l’ironia a È Sempre Mezzogiorno

Nonostante l’assenza alla cerimonia, Clerici ha subito spostato l’attenzione sul cuore autentico delle Olimpiadi: gli atleti. “Ma i veri protagonisti per me sono gli atleti. Nel mio passato di giornalista sportiva so quanto è importante per un atleta arrivare alle Olimpiadi e quanto questi ragazzi, queste ragazze sono preparati”. Con queste parole, la conduttrice ha voluto rimarcare lo spirito olimpico, ricordando il valore di chi, lontano dai riflettori, si allena per anni per raggiungere il sogno più grande.

In studio, Antonella ha poi ritrovato la leggerezza della sua trasmissione: Alfio Bottaro, vestito da sciatore e pronto a far sorridere il pubblico con la battuta “Sono la Tomba dello sci”, ha alleggerito la puntata con la sua comicità, nonostante qualche rischio di caduta sugli scarponi da neve. Tra ironia e passione, la conduttrice ha dimostrato ancora una volta la capacità di unire autenticità, entusiasmo e professionalità.