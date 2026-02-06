Si parte con le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Questa sera, 6 febbraio 2026, ci sarà la cerimonia di apertura allo stadio San Siro. Gli atleti da tutto il mondo intanto sono già arrivati al villaggio olimpico. La nota app di incontri gay, Grindr, ha deciso di effettuare alcune modifiche, proprio per proteggere gli atleti.

Grindr, stop ad alcune funzioni durante le Olimpiadi Milano-Cortina 2026

Grindr è una nota app di incontri molto usata dalla comunità LGBTQIA+, con funzionalità molto simili alle app usate dalle persone eterosessuali. Tra le funzioni di Grindr c’è quella della geolocalizzazione, in moto da evitare di fare match con persone lontane. Questa funzione, più di tutte, può diventare molto pericolosa durante le Olimpiadi, quindi l’app ha deciso di apportare misure temporanee durante i giochi invernali di Milano-Cortina 2026. Vediamo ora quali sono le funzioni disabilitate e il motivo.

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Grindr annuncia modifiche temporanee per proteggere gli atleti: le funzioni disabilitate

Grindr, in occasione delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, ha deciso di bloccare alcune funzioni che possono mettere a rischio gli atleti, giunti al villaggio olimpico da ogni parte del mondo. Ricordiamo, infatti, che ancora oggi in ben 63 Paesi l’omosessualità è considerata un reato anzi, in alcuni di essi, può essere punita con la pena di morte. Grindr vuole dunque evitare che l’app venga utilizzata per schedare e raccogliere informazioni sugli atleti invece che cercare solo gli incontri. Le funzioni disabilitate sono Esplora, Roam e Mostra Distanza. Inoltre, l’app ha reso disponibili gratuitamente nel villaggio alcune opzioni privacy che di solito sono a pagamento. Ricordiamo che non è la prima volta che Grindr blocca alcune funzioni, è già successo durante le Olimpiadi invernali di Pechino 2022 e Parigi 2024.