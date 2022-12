Entrano in una chiesa evangelica e rapinano i fedeli: paura

Attimi di terrore in Campania dove sconosciuti malviventi entrano in una chiesa evangelica e rapinano i fedeli: paura e rabbia dopo il colpo.

Blitz a mano armata dei criminali in un tempio della cittadina aversana di Orta di Atella, in provincia di Caserta. La rapina è avvenuta nella serata di domenica 11 dicembre all’interno di una chiesa evangelica ad Orta di Atella, in provincia di Caserta.

Entrano in chiesa e rapinano i fedeli

Da quanto si apprende i rapinatori, in 6 secondo quanto riferito dai fedeli testimoni e vittime di quel brutale reato predatorio, sono entrati nella chiesa durante la funzione religiosa.

Avevano tutto il volto travisato e di essi almeno in due erano armati di pistola. I criminali hanno immobilizzato e rapinato alcuni dei fedeli presenti e dopo pochi minuti sono scappati a bordo di un’auto facendo perdere le loro tracce.

Le indagini dei Carabinieri di Marcianise

Secondo il resoconto dei media locali sul posto sono intervenuti i Carabinieri della territoriale. I militari operanti hanno raccolto le deposizioni dei presenti e hanno avviato le indagini.

Ad operare sul campo sono i Carabinieri in forza al comando compagnia della città di Marcianise. Il bottino del colpo sarebbe ancora da quantificare.