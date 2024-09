Enzo Bambolina si pronuncia sulla disqualificazione di Lino Giuliano: "Non desidero che si realizzi".

Lino Giuliano ha commentato in modo omofobo dirigendosi ad Enzo Bambolina, il che gli ha effettivamente impedito l'accesso al Grande Fratello. Tuttavia, quest'ultimo ha espresso attraverso FanPage, che non desiderava affatto che ciò accadesse. "Mi dispiacerebbe se fosse escluso per questo motivo. V...

Lino Giuliano ha commentato in modo omofobo dirigendosi ad Enzo Bambolina, il che gli ha effettivamente impedito l’accesso al Grande Fratello. Tuttavia, quest’ultimo ha espresso attraverso FanPage, che non desiderava affatto che ciò accadesse. “Mi dispiacerebbe se fosse escluso per questo motivo. Vale anche il motivo per il quale, sebbene coloro che mi conoscono insistano, ho deciso di non denunciarlo. Non ho nessun desiderio di danneggiarlo. Lo conosco e so che è un bravo ragazzo proveniente da una buona famiglia. Mi ha rattristato molto che abbiano utilizzato questa occasione per insultarmi. Non voglio che rischi il suo posto nel Grande Fratello a causa di questo”, ha spiegato Enzo Bambolina.

Enzo ha poi aggiunto in modo ironico: “Il mio commento? Era solo uno scherzo, niente di vero.” “Coloro che mi seguono sui social sanno che commento in modo ironico ciò che accade in televisione o su internet ai personaggi famosi. Non c’è male, li stuzzico, ma è parte del mio carattere. Nel caso di Lino, sotto l’annuncio ufficiale pubblicato sulla pagina Instagram del Grande Fratello, gli avevo scritto scherzosamente di non dimenticarsi di menzionare che era stato con me. Mi stavo solo prendendo gioco di lui, ma lui ha reagito insultandomi. Quando me ne sono accorto era già troppo tardi, aveva già cancellato tutto, ma gli screenshot erano già in circolazione su internet. Io e Lino ci conosciamo, esiste un video su TikTok che ne è la prova risalente a 4 o 5 anni fa. L’ho conosciuto perché ha sempre espresso il suo amore per il mondo dello spettacolo e voleva diventare un cantante. Essendo un organizzatore di eventi, ha voluto conoscermi. Tuttavia, il messaggio che ho postato sotto l’annuncio del Grande Fratello era chiaramente uno scherzo.”

Infine, Enzo Bambolina ha concluso: “Vedo una delle sue storie in cui afferma che è lui ad avermi denunciato per diffamazione”.

“Per quale motivo sto ricevendo una denuncia? Per aver fatto una battuta sul fatto che era con me?”