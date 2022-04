Epatite acute bambini, Rezza: casi in Italia, Regioni allertate

Roma, 22 apr. (askanews) – “In Europa, in particolare nel Regno Unito, sono stati segnalati diversi casi di epatite acuta da causa non nota in bambini, soprattutto di età inferiore ai 10 anni. A seguito di queste segnalazioni anche in Italia il Ministero della Salute si è prontamente attivato, sin dal 14 aprile, per informare e aggiornare costantemente le Regioni e stimolarle a segnalare eventuali casi sospetti che aderiscano alla definizione dell’Organizzazione Mondiale della sanità: sono arrivate alcune segnalazioni e su questo si sta indagando in maniera molto approfondita”.

Lo spiega in un video il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza.

(IMMAGINI MINISTERO DELLA SALUTE)