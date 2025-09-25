Magalli, grande amico di Baudo, ha parlato del motivo per cui il conduttore e la cantante lirica si sono lasciati.

Il divorzio tra Pippo Baudo e Katia Ricciarelli

Era io 2004, dopo 18 anni insieme, che Pippo Baudo e Katia Ricciarelli hanno divorziato. Nelle ultime settimane, a seguito della scomparsa, a 89 anni, del noto conduttore, si è tornati a parlare spesso del rapporto tra lui e la cantante lirica, la quale ha dichiarato che il motivo della fine del loro matrimonio è stato per mancanza di comunicazione.

Ma, a quanto pare, c’è qualcosa di più, come svela, sul Settimanale Oggi, un grande amico di Baudo, ovvero Giancarlo Magalli.

“Era furioso con lei”, Magalli svela il motivo del divorzio tra Pippo Baudo e Katia Ricciarelli

Giancarlo Magalli, sulle pagine del Settimanale Oggi, ha svelato un retroscena sul motivo che ha portato al divorzio tra Pippo Baudo e Katia Ricciarelli: “Pippo Baudo fu operato al San Raffaele di Milano. E lei lo sapeva benissimo, ma era all’estero per un soggiorno, mi sembra in Croazia. Si presentò tre giorni dopo l’operazione e Baudo, che era stato assistito da Dina e dalla figlia Tiziana, la cacciò in malo modo. Era infuriato, e gliene disse di tutti i colori.” Nel racconto, Magalli ha aggiunto che la Ricciarelli era offesissima, tanto che fece arrivare la lettera dall’avvocato dove chiedeva la separazione: “presumo che lo scopo ultimo fosse ricevere le scuse del marito, che invece colse la palla al balzo. Fu l’inizio della fine del loro matrimonio.”