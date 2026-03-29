Escalation tra Iran, Israel e Houthis: cosa cambia per il Golfo e il commercio marittimo

Escalation tra Iran, Israel e Houthis: cosa cambia per il Golfo e il commerci...

Escalation tra Iran, Israel e Houthis: cosa cambia per il Golfo e il commerci...

Un'ondata di raid e la partecipazione degli Houthi trasformano il conflitto tra Iran , Israele e Usa in una crisi con impatti regionali e globali

La crisi armata iniziata tra Iran, Israele e Usa ha assunto una nuova dimensione dopo una serie di raid e ritorsioni che hanno colpito obiettivi civili e militari. Secondo reportage, i bombardamenti hanno causato la morte di una famiglia di quattro persone nella provincia di Bushehr e danni a un impianto idrico nella provincia di Khuzestan, alimentando tensioni e timori per la sicurezza delle infrastrutture essenziali.

Contemporaneamente, lo schieramento di attori regionali si è ampliato: gli Houthi dello Yemen hanno annunciato e lanciato un secondo attacco combinato con missili e droni verso Israele, dichiarando che proseguiranno fino a quando non si fermeranno le azioni militari che definiscono «aggressive». Questa dinamica complica gli sforzi diplomatici e mette in rischio i corridoi marittimi e l’approvvigionamento energetico.

Situazione militare e obiettivi colpiti

Le operazioni notturne hanno visto colpire complessi industriali e siti ritenuti collegati alla produzione di armi navali a Tehran, mentre attacchi nella regione sud-occidentale iraniana hanno minacciato infrastrutture civili come impianti idrici. Le autorità internazionali, incluso il IAEA, hanno segnalato ripetute esplosioni nei pressi della centrale nucleare di Bushehr, definendo la situazione come un potenziale rischio per la safety nucleare. La Russia, tramite Rosatom, ha espresso preoccupazione per il deteriorarsi delle condizioni intorno alla struttura.

Coinvolgimento degli Stati e attori non statali

Oltre alle forze statali, si registrano attacchi e controffensive in Iraq, Libano e Kurdistan iracheno: droni e intercettazioni hanno preso di mira basi e convogli, con vittime tra le forze locali. In Libano, raid hanno ucciso operatori dei media e soccorritori, aggravando una situazione umanitaria già critica. Il ruolo delle forze paramilitari integrate nelle strutture statali, come le Forze di Mobilitazione Popolare (PMF), contribuisce a rendere il teatro bellico ancora più complesso e sfaccettato.

Impatto sulle rotte marittime, l’energia e il commercio

L’espansione del conflitto ha ripercussioni immediate sulle vie commerciali: attacchi nel Mar Rosso e nello Stretto di Hormuz minacciano il transito di navi mercantili e petroliere. Paesi come l’Arabia Saudita stanno incrementando l’uso della Pipeline Est-Ovest per bypassare Hormuz, con flussi di greggio che raggiungono livelli elevati verso il Mar Rosso. Il potenziale blocco o rallentamento delle rotte potrebbe aumentare i prezzi energetici e alterare catene di approvvigionamento globali.

Rischi per il commercio e le compagnie marittime

Le compagnie internazionali valutano il rischio di convogli e assicurazioni più costose, mentre alcuni tragitti vengono evitati o deviati. Gli attacchi degli Houthi e le contromosse di forze aeree esterne rendono l’intero bacino più pericoloso: il concetto di sicurezza marittima è diventato centrale nelle discussioni tra governi e operatori logistici, che temono interruzioni prolungate.

Diplomazia e reazioni regionali

Sul fronte diplomatico, stati terzi cercano di mediare un contenimento: il Pakistan ha ricevuto elogi per il suo ruolo di mediatore e sono previste consultazioni tra ministri degli esteri di potenze regionali per discutere soluzioni. Contatti diretti tra delegazioni sembrano possibili, mentre l’Unione Europea e altre capitali spingono per colloqui che possano ridurre l’escalation. Tuttavia, la moltiplicazione degli attori coinvolti rende più difficili progressi rapidi.

Manifestazioni interne, come le proteste antiguerra a Tel Aviv, mostrano anche un crescente malcontento pubblico nelle nazioni direttamente coinvolte. La pressione sull’opinione pubblica e le vulnerabilità infrastrutturali compongono un quadro che richiede risposte coordinate e multilaterali per evitare un’ulteriore espansione del conflitto.

Prospettive e possibili scenari

Se l’azione degli Houthi proseguirà, il conflitto rischia di trascendere i confini terrestri per coinvolgere rotte marittime e obiettivi civili con effetti economici globali. Un possibile passo verso la de-escalation richiederebbe garanzie concrete sulla protezione delle infrastrutture critiche e l’avvio di negoziati che includano mediatori terzi. La definizione di corridoi sicuri per le forniture energetiche e il ripristino di canali di comunicazione militare potrebbero ridurre il rischio di incidenti incontrollati.

La regione è ora al centro di un intreccio geopolitico dove interessi strategici, alleanze regionali e attori non statali creano scenari fluidi. Monitorare gli sviluppi, supportare la diplomazia e proteggere infrastrutture essenziali restano azioni prioritarie per limitare danni umanitari ed economici.