Idee di viaggio per escursioni in Sicilia

Sicilia, terra straordinaria. Uno dei luoghi più visitati ed apprezzati della nostra Italia è senza dubbio l’isola siciliana, terra unica per le sue bellezze sì paesaggistiche ma anche delle sue città: un insieme di storia, architettura e cultura che testimoniano l’importanza che quest’area così ampia ha recitato nella storia italiana. Una delle idee che ottiene maggiore successo è quella di solcare il mare siciliano in barca, una soluzione senza dubbio unica, particolare e affascinante che permetterà di girare in lungo e in largo la Trinacria, anche per escursioni da fare nella natura. Insomma, le idee di viaggio nella zona siciliana non mancano.

Noleggia una barca a Favignana, acque cristalline e limpide

Abbiamo fatto cenno alla vacanza in barca, il noleggio è la soluzione ottima in questo caso. Le località sono tante da vedere, tra sfumature di turchese e paesaggi naturali, Favignana è senza dubbio una delle più emozionati per la bellezza e l’unicità del posto. È affaccia sulla zona occidentale della Sicilia, si può raggiungere da Trapani ma anche da Marsala. Noleggia una barca a Favignana per vivere giorni indimenticabili e per farti conquistare dalle sue spiagge dorate, le calette nascoste e le grotte che sono l’anticamera di un mondo sottomarino tutto da scoprire.

Scegli il modello che più ti piace



Col noleggio barche Favignana scoprirai le sue acque cristalline e turchesi, magari alla scoperta dei fondali che la caratterizzano insieme ai Calamoni e Cala Azzurra. Aspetta magari il tramonto e non te ne pentirai, i suoi colori pastello trasformeranno il tutto in una cartolina da sogno. Ma quanto ammonta il prezzo per un noleggio barche nella zona di Favignana? Ovviamente è il tipo di imbarcazione che fa la prima grande differenza: un’imbarcazione a vela parte da circa 170€ al giorno, per quella a motore si sale a 180€ sempre giornaliere mentre per il gommone si torna intorno ai 170€. Potrete scegliere se affidarvi a skipper di professione ed equipaggio, se invece avete tutte le carte in tavola per condurre queste imbarcazioni beh allora buon viaggio!

Scopri Marsala, natura ed enogastronomia



Ma la Trinacria è anche altro, posti lo stesso magnifici da poter girare e conoscere, magari luoghi nuovi come ad esempio Marsala, sempre a bordo di imbarcazioni altamente qualificate. Il noleggio barche Marsala ti porterà alla scoperta di spiagge sabbiose che sono bagnate dal mare caratterizzato da colori accessi, scogliere a picco sul mare e zone più basse per tuffi divertenti tra amici. Non potrete fare a meno di innamorarvi delle Isole dello Stagnone e dell’Isola di Mozia, zona conosciuta per archeologia e antichità e di puntare Levanzo e Marettimo. La Sicilia è anche enogastronomia, la zona di Marsala nello specifico è meta di turisti ogni anno per il vino tipico della zona. Noleggia una barca a Marsala e scegli l’imbarcazione che più ti soddisfi tra la vela, il motore, il catamarano o anche il gommone al prezzo rispettivamente di 113€, 75€, 391€ e 80€ giornalieri. Cosa aspetti? Solca i mari della Sicilia, noleggia una barca e vivi una vacanza da sogno.