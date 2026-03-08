Il Perù è sotto shock dopo che ieri sera, sabato 7 marzo 2026, c’è stata una esplosione all’interno di una discoteca a Trujillo, nel nord-ovest dello Stato sudamericano: tantissimi i feriti.

Ieri sera, sabato 7 marzo 2026, è esplosa una bomba all’interno di una discoteca a Trujillo, nel nord ovest del Perù. Il locale notturno in questione si chiama Dali e, al momento dell’esplosione, stava ospitando il concerto degli Amor Rebelde, una band locale, ed era quindi colmo di persone. Il giornale peruviano La Republica, ha fatto sapere che la polizia sta indagando su quanto accaduto e che, al momento, risultano tre le persone sospettato di aver causato la deflagrazione: secondo gli inquirenti l’attacco è stato fatto a scopo di estorsione da parte di una organizzazione criminale.

Come visto ieri sera c’è stata una forte esplosione all’interno della discoteca Dali a Trujillo, in Perù. Sono almeno 40 le persone che sono rimaste ferite nell’esplosione, tra cui anche tre minorenni, un sedicenne e due diciassettenni. Come detto sono in corso le indagini da parte della polizia locale al fine di comprendere esattamente cosa sia successo e che siano i responsabili.