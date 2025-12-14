Esplora Hanukkah: La Celebrazione Ebraica delle Luci e della Libertà

Hanukkah è una festività ebraica che celebra la tradizione, l'unione familiare e il ricordo di un miracolo storico. Durante questa celebrazione, le famiglie si riuniscono per accendere le candele della menorah, condividere storie, gustare deliziosi piatti tipici e riflettere sui valori di speranza e resilienza.

La festività di Hanukkah, conosciuta anche come la Festa delle Luci, è una celebrazione che si svolge nel mese di Kislev, un periodo che può cadere tra novembre e dicembre. Quest’anno, le celebrazioni iniziano il 14 dicembre e terminano il 22 dicembre. Sebbene Hanukkah non abbia origini bibliche, essa rappresenta un momento cruciale nella storia del popolo ebraico, commemorando eventi chiave avvenuti durante il regno di Antioco IV.

La festa segna la vittoria dei Maccabei, un gruppo di ebrei guidati da Giuda Maccabeo, che si ribellarono contro i Seleucidi tra il 167 e il 164 a.C. I Seleucidi avevano imposto leggi severe che limitavano la pratica dell’ebraismo, costringendo molti a rinunciare alla propria fede. La ribellione culminò con la liberazione di Gerusalemme e la riconsacrazione del Tempio, profanato in quel periodo.

Il significato di Hanukkah

Il termine Hanukkah significa “inaugurazione” e rappresenta non solo la riconsacrazione del Tempio, ma anche un miracolo significativo che si racconta durante questa festività. Infatti, per riaccendere la menorah, il candelabro sacro del Tempio, gli ebrei trovarono solo una piccola quantità di olio puro, sufficiente per un giorno. Tuttavia, in un evento miracoloso, quell’olio durò otto giorni, permettendo loro di produrne di nuovo.

Le tradizioni di accensione

Ogni sera, le famiglie accendono una candela della hanukkiah, il candelabro a nove bracci, che simboleggia la durata dell’olio miracoloso. Si inizia con una candela il primo giorno, aumentando il numero di luci fino a otto nell’ultimo giorno della celebrazione. Durante l’accensione, vengono recitate specifiche benedizioni e si accendono le candele da destra a sinistra, un gesto che rappresenta la continuità della tradizione.

Celebrazioni e convivialità

Hanukkah è un momento di gioia e condivisione per le famiglie ebraiche in tutto il mondo. Ogni sera, dopo una giornata di lavoro, le famiglie si riuniscono per accendere le candele, gustare prelibatezze culinarie e scambiarsi regali. Tra i piatti più tipici ci sono i sufganiyot, dolci fritti ripieni di marmellata, e le latkes, frittelle di patate, che simboleggiano l’olio e il miracolo della durata.

Il gioco del dreidel e i doni

Un’altra tradizione di Hanukkah è il gioco del dreidel, una trottola che i bambini fanno girare, con lettere ebraiche che rappresentano l’acronimo di “Un grande miracolo è accaduto qui”. Durante la festività, è comune anche scambiarsi gelt, monete di cioccolato, e piccoli doni, rendendo questo periodo ancora più festoso per i più piccoli.

Hanukkah non è solo una celebrazione della luce, ma rappresenta anche un momento per riflettere sulla resilienza della cultura ebraica. La festa incoraggia a mantenere viva la memoria e a celebrare la libertà di religione, un tema di grande attualità e importanza. Con l’accensione delle candele, si diffonde un messaggio di speranza e unità, che illumina le case e i cuori di chi partecipa a questa meravigliosa celebrazione.