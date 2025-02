Caso Caputi, i servizi segreti presentano un esposto contro il procuratore di Roma Francesco Lo Voi: “Diffuse notizie riservate”.

Esposto dei servizi segreti contro il procuratore Lo Voi: i motivi della denuncia

I servizi segreti (Dis) hanno presentato un esposto alla Procura di Perugia contro il procuratore di Roma Francesco Lo Voi per il caso Caputi. Il procuratore di Perugia, Raffaele Cantone, dovrà quindi valutare se il suo collega di Roma ha violato la legge diffondendo un documento riservato dell’Aisi. Il caso riguarda una indagine a carico di due giornalisti de “Il Domani“, i quali erano stati denunciati da Gaetano Caputi, che è il capo Gabinetto di Giorgia Meloni, dopo due articoli che parlavano di lui.

“Diffuse notizie riservate”

Il Dis, come detto, ha presentato un esposto contro il procuratore di Roma Francesco Lo Voi per il caso Caputi. L’ipotesi è quella di violazione dell’articolo 42 comma 8 della Legge 124 del 2007, in merito alla presunta diffusione di una informativa riservata ricevuta dall’Aisi che sarebbe stata resa pubblica. Francesco Lo Voi, ricordiamolo, è già al centro di forti critiche da parte della Destra per aver aperto una indagine sul caso Almasri.