Estate di fuoco: il Mediterraneo assediato dagli incendi

È un'estate di fuoco, letteralmente parlando, quella che si è abbattuta negli ultimi giorni sulle coste del Mediterraneo. Gli incendi hanno provocato enormi danni in Italia ed in Grecia, rendendo necessaria l'evacuazione d'urgenza di residenti e turisti. Centinaia i vigili del fuoco impegnati, via terra e via aria, nei due stati. Ma non sono gli unici Paesi colpiti dai roghi.