Al-Mutahan McLean, 30 anni, è stato arrestato per aver torturato, violentato e ucciso il figlio di 10 anni: Tokida era costretto a vivere in soffitta.

Una storia davvero orribile e a dir poco raccapricciante quella che arriva dagli Usa. Un uomo di 30 anni, Al-Mutahan McLean, ha torturato ed abusato del figlio per diversi anni, costringendolo a vivere da solo in soffitta. Il piccolo Takoda aveva solo 10 anni: è morto a causa delle ferite riportate dalle violenze del padre. Al-Mutahan McLean, per motivi ancora del tutto sconosciuti, aveva costretto Takoda a vivere da solo in soffitta nella loro casa in Ohio. Le condizioni in cui il padre obbligava a vivere il figlio erano semplicemente disumane. Il piccolo viveva al buio, costretto a subire ogni tipo di violenza e abuso.





Bimbo di 10 anni morto

Al termine dell’ennesima violenza subìta, Takoda è stato portato in ospedale. Le sue condizioni però erano ormai troppo gravi.

Ogni tentativo dei medici di salvare la vita al bimbo di 10 anni si è infatti rivelato vano. Takoda è morto per le ferite riportate in anni di torture. Oltre al padre del bambino, in casa, vivevano anche la sua fidanzata Amanda Lee Hinze, 28 anni, e sua sorella Jennifer, 25. Entrambe sono accusate a loro volta di abusi nei confronti di Takoda.

Nell’appartamento, infine, era presente anche un altro bambino di soli 3 anni. Al momento si trova insieme ai servizi sociali, come riportato dalla stampa locale. Sul caso indaga senza sosta la polizia statunitense. Gli agenti sospettano che oltre al figlio, Al-Mutahan McLean, possa aver abusato anche di altri minori.