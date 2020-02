Scoppia il caos sulle parole del sacerdote don Bucci, in difesa della pedofilia. Per il sacerdote "questo è l'insegnamento della Chiesa".

Don Bucci ha scatenato un’enorme polemica dopo aver parlato di aborto e pedofilia. Secondo il sacerdote, infatti, mentre la pedofilia non uccide nessuno, l’aborto toglie la vita a un bimbo. Il sacerdote del Rhode Island, ricordiamo, aveva bandito i 44 legislatori che avevano sostenuto la legge favorevole all’interruzione della gravidanza. In seguito il 72enne avrebbe aggravato la sua posizione sostenendo la pedofilia. Per giustificare la sua scelta aveva dichiarato: “Questo è l’insegnamento della Chiesa. La legge canonica, il Concilio Vaticano II e il primo catechismo cattolico. Non so quali ulteriori evidenze dovrei presentare”.





Polemica sulle parole di don Bucci

Scoppia la polemica sulle parole pronunciate da Don Richard Bucci in un’intervista a una televisione locale: “La pedofilia non uccide nessuno, l’aborto sì”.

Il sacerdote di 72 anni della chiesa del Sacro Cuore di West Warwick, una città nello Stato del Rhode Island, ha generato scandalo. Prima di tutto aveva bandito dalla comunione nella sua parrocchia tutti i 44 deputati che avevano approvato la legge sull’aborto. Questi politici si sarebbero macchiati a vita, secondo il sacerdote. In seguito, inoltre, con Bucci aveva rincarato la dose sostenendo la pedofilia. Stando ai dati, ha chiarito, il numero di bambini uccisi dall’aborto è maggiore di quello dei bimbi uccisi per pedofilia o violenza sessuale.

La replica

A replicare alle parole di don Bucci è stata per prima la deputata Carol Hagan McEntee, tra i 44 banditi dalla comunione. “Quando dice che la pedofilia non uccide – ha detto la donna -, beh, chiaramente non capisce”.

“Avrebbe dovuto venire al Campidoglio e ascoltare le testimonianze – ha proseguito la deputata – e saprebbe che ci sono molte vittime che non sono più tra noi. Voci ferite a cui hanno rubato l’infanzia. Hanno praticamente distrutto le loro vite. E quelli che ancora possiamo ascoltare sono tra i fortunati perché sono ancora vivi; non sono morti per overdose o suicidio. Ce ne sono molti altri che non sono mai riusciti a farsi avanti”.