Addio a Eduard Limonov, scrittore e attivista politico russo morto a 77 anni: è stato il fondatore del Partito Nazional Bolscevico.

All’età di 77 anni è morto a Mosca lo scrittore e attivista politico Eduard Limonov. La notizia, inizialmente data dal deputato Serghei Shargunov, è stata confermata anche dall’ufficio stampa del suo partito, Altra Russia. Da ottobre 2019 si trovava ricoverato per problemi di salute legati ad un tumore.

Eduard Limonov è morto

L’uomo è conosciuto soprattutto per i suoi romanzi auto-biografici che raccontano la guerra in Jugoslavia e per aver fondato il Partito Nazional Bolscevico. In Occidente doveva la sua notorietà ad un libro di Emmanuel Carrère il cui titolo è proprio Limonov. Si tratta infatti di una sua biografia edita da Adelphi che nel 2011, anno della pubblicazione, aveva riscosso molto successo. Così aveva dichiarato al Salone del Libro di Torino a proposito del romanzo: “Ho letto le prime 45 pagine e mi sono state sufficienti.

Io non scavo dentro di me, lascio agli altri il diritto di vedermi come vogliono. Adesso scrivo tre articoli a settimana. Sono attivissimo come giornalista“.

Ha trascorso la sua vita tra Ucraina, Stati Uniti, Francia e Russia, dove ha fondato un giornale, Limonka, nonché il Partito Nazional Bolscevico di orientamento nazionalista da cui è discesa l’Altra Russia. Aveva inoltre espressamente aderito alla causa serba e mostrato il suo sostegno all’ex presidente Radovan Karadžić. E’ invece stato un ferreo oppositore dell’attuale Presidente Putin.





Tra le sue opere letterarie vi sono: Il poeta russo preferisce i grandi negri, Libro dell’acqua, Diario di un fallito, oppure Un quaderno segreto, Eddy-baby ti amo, Il trionfo della metafisica. Memorie di uno scrittore in prigione e Zona Industriale.