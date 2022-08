Estrattori di succo a freddo: le offerte di fine estate

Possono essere sia in verticale che orizzontale e si differenziano in base alla struttura, sono gli estrattori di succo con cui preparare succhi ottimi

I succhi sono bevande a base di frutta e verdura molto buoni che hanno nutrienti importanti per l’organismo. Per gustarli anche a casa senza conservanti o additivi, gli estrattori di succo a freddo sono lo strumento da usare per una colazione o merenda sana ricca di vitamine con il sapore di questi prodotti.

Scopriamo insieme le offerte di fine estate per una bevanda nutriente.

Estrattori di succo a freddo

Sono elettrodomestici che permettono di preparare succhi molto buoni preservando tutte le qualità e nutrienti necessari separandone le fibre. Con gli estrattori di succo si ha la possibilità di avere succhi freschi in ogni momento senza conservanti o additivi.

È a freddo proprio perché la spremitura avviene a una temperatura molto bassa e veloce che ne permette di preservare ogni nutriente in modo da gustarsi succhi davvero ottimi evitando così il processo di ossidazione.

Molto facile da usare, in quanto basta inserire gli alimenti per poi spingerli all’interno.

Si compone di un elemento noto come coclea che assomiglia a una vite che ruota e schiaccia la frutta in modo che l’estratto di succo passi attraverso il filtro. La velocità degli estrattori di succo è molto bassa, il che indica un prodotto di qualità. A differenza della centrifuga, questo strumento garantisce un prodotto corposo che si mantiene per diverso tempo.

Se si paragonano estrattori di succo e centrifuga si notano delle differenze. L’estrattore di succo si usa per diverse funzioni, non solo per la preparazione di succhi di frutta e verdura, ma anche per oli vegetali oppure per i sorbetti per gustarlo in ogni occasione, mentre con la centrifuga si preparano soltanto succhi.

Estrattori di succo a freddo: modelli

Sul mercato sono stati immessi due grandi categorie di estrattori di succo che è bene tenere presente al momento della scelta di quale modello scegliere.

Ci sono sia modelli verticali che orizzontali. Nel modello verticale, il tubo è nella parte superiore mentre in quelli orizzontale è posto lateralmente.

Dal punto di vista delle prestazioni non ci sono grandi differenze dal momento che funzionano nello stesso modo, ma cambiano in base alla struttura. I modelli verticali sono compatti e, quindi, meno ingombranti, oltre a caratterizzarsi per un design particolarmente accattivante.

Questa tipologia, proprio per la sua struttura, risulta essere la più diffusa e venduta sul mercato. Il modello orizzontale risulta più ingombrante e non facile da posizionare nei vari angoli o stanze della casa. Negli estrattori di succo verticali, la coclea è grande e massiccia, mentre nei modelli orizzontali si hanno dei meccanismi più snelli.

I modelli professionali sono sicuramente i migliori da usare perché sofisticati, hanno una velocità maggiore senza distruggere o danneggiare le proprietà nutritive della frutta e della verdura. I filtri sono in acciaio per cui risultano essere di ottima qualità e l’ideale per la preparazione dei succhi di frutta e verdura fresca.

Estrattori di succo a freddo Amazon

Sono strumenti molto importanti da avere in cucina e che si ordinano sul sito di Amazon approfittando di sconti e promozioni da non perdere. Se si clicca sulla foto si visualizzano le informazioni relative. La classifica qui sotto presenta i migliori modelli di estrattori di succo con ottime offerte per la fine della stagione con una descrizione di ogni tipologia.

1)Panasonic MJ-L 501KXE slow juicer estrattore di succo

Un modello dalla velocità bassa che mantiene i nutrienti rendendo un succo ottimale e corposo. Un estrattore in acciaio con caraffa che raccoglie il succo. Una struttura elegante e salvaspazio. Molto compatto e dal funzionamento semplice. Permette di preparare succhi, granite e sorbetti.

2)Melchioni Vega estrattore a freddo di frutta e verdura

Un estrattore silenzioso della capacità di 55 giri con elica senza la lama che lo rende molto potente. I contenitori sono molto capienti. Un modello che si sviluppa in verticale dotato di piedini antiscivolo per garantire la massima sicurezza. In acciaio facile da montare e smontare.

3)Moulinex ZU1508 Juice o estrattore di succo a freddo

Molto facile da pulire, in plastica di colore nero. È capace di sbloccare sia i pezzi di frutta che di verdura. Si può regolare la polpa presente nel succo per averla abbondante o scarsa. Un modello dalla tecnologia silenziosa per un sapore genuino dei succhi.

Insieme agli estrattori di frutta, anche i migliori modelli di centrifuga per i centrifugati da consumare a colazione.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.