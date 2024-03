Europee: Faraone, 'nome Cuffaro usato solo per fare polemica'

Roma, 28 mar. (Adnkronos) - "A differenza di quanto riportato da Repubblica, Totò Cuffaro non si è mai offerto per la candidatura alle Europee". Lo dichiara Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera. "Il suo nome è stato utilizzato solo per cercare di ...

Roma, 28 mar. (Adnkronos) – "A differenza di quanto riportato da Repubblica, Totò Cuffaro non si è mai offerto per la candidatura alle Europee". Lo dichiara Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera.

"Il suo nome è stato utilizzato solo per cercare di alimentare la polemica da parte di soliti noti, interessati a distruggere. Aver inserito in questa polemica tutti i democristiani, a cominciare da Clemente Mastella già ministro di Romano Prodi e oggi sindaco di Benevento è semplicemente vile e assurdo. Da ex iscritto ai Ds dico che la lista Stati Uniti d’Europa ha bisogno del voto di tutti. E che in generale la cultura democristiana rappresenta un contributo importantissimo per il Paese. Tra democristiani e populisti, io diessino dico che non esiste alcun paragone possibile. Basta insulti alla storia democristiana", conclude.