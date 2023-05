Europee: Gozi, 'costruire forza riformatrice, liberale, democratica e giovane'

Roma, 26 mag. (Adnkronos) - “Vogliamo costruire anche in Italia una nuova forza riformatrice, liberale e democratica, perché siamo convinti che la battaglia per la difesa dei nostri valori europei non possa essere lasciata da una parte al sovranismo e al nazionalismo di Giorgia Meloni...

Roma, 26 mag. (Adnkronos) – “Vogliamo costruire anche in Italia una nuova forza riformatrice, liberale e democratica, perché siamo convinti che la battaglia per la difesa dei nostri valori europei non possa essere lasciata da una parte al sovranismo e al nazionalismo di Giorgia Meloni e dall’altra al nulla cromatico del Partito democratico di Elly Schlein”. Lo ha detto Sandro Gozi intervenendo alla presentazione di Generazione Ventotene, l’associazione di giovani under-30 nata per promuovere i valori del Manifesto del 1941 scritto da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi.

“C’è bisogno di Renew Italia e – ha aggiunto l’eurodeputato di Renew Europe e segretario generale del Partito democratico europeo – il nostro invito a tutti i leader liberal-democratici italiani è di unire le forze in vista delle elezioni europee del 2024. Renew Italia dovrà contare tantissimo sul contributo dei giovani, sul sostegno e l’entusiasmo di associazioni di ragazze e ragazzi come Generazione Ventotene, e siamo orgogliosi che alle elezioni politiche del 25 settembre 2022 tanti giovani abbiano scelto il simbolo di Renew Europe che era nella lista insieme ad Azione e Italia Viva”.

“Vogliamo diventare il primo partito in generale, ma soprattutto vorremmo cominciare dall’essere il primo partito tra le giovani generazioni”, ha concluso Gozi.