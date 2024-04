Europee: Maraio (Psi), 'con Stati uniti d'Europa come Socialisti italiani ed europei'

Europee: Maraio (Psi), 'con Stati uniti d'Europa come Socialisti it...

Roma, 20 apr. (Adnkronos) – "All'interno di queste diversità noi siamo i più diversi, siamo quelli che rappresentano, all'interno di questo progetto, un'area che è orgogliosamente all'interno di questo percorso e si sente assolutamente a casa, forse più a casa che altrove rispetto ad altri contesti politici. Per noi è una questione di coerenza: siamo partner di questo progetto coerentemente, da Socialisti in Italia e da Socialisti in Europa, altri sono socialisti in Europa, lo sono meno o forse no in Italia". Lo ha asottolineato il segretario del Psi, Enzo Maraio, intervenendo alla presentazione della lista Stati uniti d'Europa.