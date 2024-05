Europee: Renzi, 'mi candido per stare davvero in Europa'

Europee: Renzi, 'mi candido per stare davvero in Europa'

Roma, 24 mag (Adnkronos) - "Mi candido in Europa per stare davvero in Europa. E per portare a Bruxelles la voce del terzo settore, dell’economia sociale, della cura". Lo scrive Matteo Renzi sui social. "Ieri ho visitato il don Orione a Ercolano. E per i ragazzi di quelle struttu...

Roma, 24 mag (Adnkronos) – "Mi candido in Europa per stare davvero in Europa. E per portare a Bruxelles la voce del terzo settore, dell’economia sociale, della cura". Lo scrive Matteo Renzi sui social.

"Ieri ho visitato il don Orione a Ercolano. E per i ragazzi di quelle strutture, per le loro famiglie, voglio proseguire l’impegno che mi ha portato a scrivere la riforma del terzo settore, il dopo di noi, la legge sull’autismo -prosegue il leader di Iv-. Su questi temi parlano in molti: pochi però possono presentare risultati concreti. Ma quello che abbiamo fatto, comunque, non basta. Per essere solida l’Europa deve essere solidale".

"Voglio rappresentare davvero questo mondo in Europa. E lo voglio fare per la mia storia personale ma soprattutto perché credo che il terzo settore in realtà sia il primo settore per importanza. L’Europa non può essere solo quella della burocrazia: vogliamo gli Stati Uniti d’Europa e per farli partiremo dalla cultura, dai valori, dal sociale", aggiunge Renzi.