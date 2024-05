Europee: Smeriglio, 'libro Bettini indica via campo largo'

Roma, 24 mag. (Adnkronos) - "Bettini ci consegna il giacimento culturale immenso della sinistra storica e, senza fare sconti, indica le responsabilità per non essere stati all’altezza di quella storia. Non è nostalgia ma una analisi lucida che riguarda le strategie e le pote...

Roma, 24 mag. (Adnkronos) – "Bettini ci consegna il giacimento culturale immenso della sinistra storica e, senza fare sconti, indica le responsabilità per non essere stati all’altezza di quella storia. Non è nostalgia ma una analisi lucida che riguarda le strategie e le potenzialità del campo largo progressista del presente e del futuro”. Così l’eurodeputato Avs Massimiliano Smeriglio anticipa la presentazione del libro ‘Attraversamenti’ di Goffredo Bettini che si terrà a alla Villetta Social Lab in via degli Armatori 3 a Roma con l’autore, la giornalista Angela Azzaro e Livia Turco.