Eventi, community e business, cosa si nasconde dietro al Leverage Group?

Tanto disinvolti, in felpa e sneakers nei loro video online, quanto composti e in giacca e cravatta quando si tratta di salire su un palco e parlare a platee immense.

Osservate bene i volti dei leaders di Leverage Group: uomini e donne di estrazione sociale diversa e percorsi altrettanto differenti perché è dietro questi che si nascondono alcune delle migliori menti imprenditoriali italiane degli ultimi anni.

Nessuna esagerazione, a parlare sono i numeri: una community di oltre 5000 persone , 9 lingue diverse, 16 milioni di fatturato generato lo scorso anno ed eventi incredibili, con persone di tutte le età pronte ad apprendere come fare business profittevole nel 2022 e raggiungere finalmente l’indipendenza economica (sempre più un’utopia nel nostro Paese).

Tant’e che questa community è stato un nido caldo per tantissime persone che oggi operano nel mercato digital a 360* che, partendo dal Leverage Group, oggi ha costruito imprese di vario tipo.

Ma il vero segreto di tutto questo successo è solo nel “saperci fare” dei leaders, nonostante la loro giovane età?

Non del tutto.

A far funzionare questa rete mondiale di venditori è più l’idea su cui il Leverage Group è stato fondato:

Creiamo persone pensanti piuttosto che persone che ripetono uno schema.

Mettere la crescita personale e finanziaria prima di quella economica (che ne risulta come effetto)

E i primi a dimostrarlo sono proprio Trabaldo, Traina e Boccomino, Bianco, Depetris e Giulia Gullone che, partendo da Torino e dintorni, oggi non stanno fermi un minuto. Sempre in giro tra convegni ed eventi, pronti a condividere con la community tanto valore in modo eccellente. Oggi la community che ormai è in vigore da 7 anni quasi continua a creare imprenditori digitali che vivono liberi grazie alle opportunita del digital, qualcuno viaggia per il mondo, altri fanno famiglia e altri ancora lo affiancano a una passione.

È questo a fare la differenza: chi entra in Leverage non ha bisogno di un enorme portafoglio per farlo. Impara ad apprendere da chi è già al gradino successivo. Una mano aiuta l’altra e tutti vanno avanti (e fatturano) proprio come nella migliore delle famiglie. Infatti la community utiizza i migliore metodi presenti nel mercato ‘online’ per dare modalità di monetizzazione e crescita alle persone che ne fanno parte. Assicurandosi che si possa ‘tagliare’ tutta la trafila per capire cosa sia valido e cosa meno.

Cosa si nasconde dietro a cosi tanto successo, crescita e opportunità?

Inevitabilmente, per tutti coloro che si affacciano a questa Realtà, risulta palese che ci sia una attenzione meticolosa a:

formazione dei componenti della community. Forniti di video corsi che spaziano dalla vendita alla comunicazione per avere anche tecniche di memorizzazione rapida e strategie social media.

supporto e aiuto 24h al giorno da persone piu esperte nel settore

eventi e tour in Italia come all’estero dove spesso, ci sono esponenti importanti a livello mondo riguardo all’eccellenza personale e imprenditoria

etica umana e lavorativa a livelli estremi.

Inevitabilmente, tutti coloro che ne fanno parte godono di occasioni di divertimento importanti, da Ville per svago e feste a tema, dove si unisce non solo un ambiente lavorativo formidabile ma anche un bellissimo clima interpersonale (come quando è stato affittato tutto il Cocorico di Riccione per un white party nel 2022).

Per chi volesse saperne di più:

Sito web: leveragegroup.space

Instagram: https://instagram.com/leveragegroup.official?igshid=YmMyMTA2M2Y=