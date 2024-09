EventoDelGiorno

Ecco gli eventi principali previsti per oggi:

A AMPEZZO (UD), Piazza del Municipio alle 10.00, il presidente Mattarella parteciperà alla cerimonia commemorativa dell’80° anniversario della zona libera della Carnia e dell’Alto Friuli. Successivamente visiterà la mostra ‘Il Coraggio’ ad Illegio.

A CAGLIARI, presso il T Hotel alle 11.00, si terrà un incontro di Forza Italia con il segretario Tajani.

A FERRARA, Lido degli Estensi, Via Pozzati 9, alle 14.30 si svolgerà una festa regionale di FdI con Foti. Si discuterà di ‘Autonomia differenziata. Più forti le Regioni, più forte l’Italia’ con la partecipazione dei presidenti delle regioni Marche Acquaroli, Piemonte Cirio, Lombardia Fontana e Abruzzo Marsilio.

A BOLOGNA, Costa Arena, via Azzo Gardino 48 alle 16.00, si terrà la Festa de l’Avanti!, con un incontro con il presidente del Pd Bonaccini.

Ad UMBERTIDE (PG), Ex Tabacchi, via C. Battisti alle 18.00, si svolgerà la Festa dell’Unità, con la presenza della segretaria del pd Schlein.

A ROMA, Parco Nomentano dalle 10.00 alle 22.00, la Festa di Avs avrà luogo.

A CESENATICO, si svolgerà la Summer School ‘UnKnown’ della Scuola di Politiche di Enrico Letta, che vedrà la partecipazione di Prodi.

Ad AVELLINO, Hotel de là Ville, via Palatucci 20, si terrà una conferenza programmatica regionale di FdI, con il viceministro degli Esteri Cirielli come ospite.

A CRISSOLO (CN), Pian della Regina alle 10.00 la Lega organizza la Festa del Monviso, ‘Autonomia: identità e democrazia’, in cui prenderà parte il ministro per gli Affari regionali Calderoli.

A BUDAPEST, si terrà l’ecofin, una riunione dei ministri dell’Economia dell’Ue.

A POTENZA, Piazza Don Bosco alle 18.30, si celebrano le ‘Giornate del lavoro Cgil Basilicata’. Il segretario generale della Cgil Landini sarà intervistato in ‘Un mondo nuovo’.

WASHINGTON – Biden, il presidente, e Harris, la vicepresidente, si presentano ai Phoenix Awards

LAS VEGAS – Il candidato repubblicano alla presidenza, Trump, tiene un comizio

PERÙ – Si svolge il funerale di Stato per l’ex presidente Fujimori

TOKYO – I contendenti si sfidano in un dibattito pre-elettorale per la guida del partito al potere, in vista della sostituzione del primo ministro Kishida

PARIGI – Si svolge la parata olimpica e paralimpica lungo gli Champs-Elysees

BARCELLONA – Si svolge la Louis Vuitton Cup 2024

BAKU – Il circuito di Baku prende il via alle ore 14.00

Formula 1, si svolgono le qualifiche del Gran Premio dell’Azerbaijan

BOLOGNA – All’Uniopol Arena alle ore 15.00

si svolge il match della Coppa Davis tra Belgio e Brasile

COMO – All’ora 15.00 al Stadio Sinigaglia

si disputa il match della Serie A tra Como e Bologna, per la quarta giornata

EMPOLI – Allo Stadio Castellani alle ore 18.00

si disputa il match della Serie A tra Empoli e Juventus, per la quarta giornata

MILANO – Allo Stadio Meazza alle ore 20.45

si disputa il match della Serie A tra Milan e Venezia, per la quarta giornata.