Expo 2030, Gualtieri: il Paese è unito su una candidatura importante

Roma, 21 giu. (askanews) – “Una bellissima presentazione, ricca di contenuti, si è vista la qualità di un progetto e un’impostazione aperta e inclusiva che punta davvero a mettere tutti i paesi sullo stesso piano”.

Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, parlando a margine della candidatura di Roma per l’Expo 2030 all’Assemblea generale del Bureau International des Expositions (BIE) al Palais des Congrès d’Issy.

“Il Paese è unito, tutte le istituzioni sono qui – ha aggiunto – la presidente del Consiglio è intervenuta in prima persona e lo apprezziamo molto, è un segno di unità del Paese su una candidatura importante per Roma, per l’Italia e per dare dignità a un anno come il 2030, anno degli obiettivi dello sviluppo sostenibile”.