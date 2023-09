F1: Gp Singapore, Ferrari in pole con Sainz, poi Russell e Leclerc

Singapore, 16 set, (Adnkronos) – Ferrari in pole position nel Gp di F1 di Singapore con Carlos Sainz, alla seconda consecutiva. Lo spagnolo della rossa chiude con il tempo di 1.30.984 e precede la Mercedes di George Russell e l'altra Ferrari di Charles Leclerc beffato nel finale. Quarta la McLaren di Lando Norris, seguita dall'altra Mercedes di Lewis Hamilton, poi Magnussen con la Haas, Alonso con l'Aston Martin, Ocon con l'Alpine, Hulkenberg con l'atra Haas e la sorpresa Lawson con l'AlphaTauri. Dopo 5 anni non c'è una Red Bull in Q3, con Verstappen e Perez eliminati nel Q2.