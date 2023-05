F1: Leclerc, 'Hamilton sarebbe un grande compagno ma sono felice con Sainz'

Montecarlo, 25 mag. -(Adnkronos) – Fianco a fianco, in conferenza stampa nel GP di Monaco. Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno diviso il divanetto nel giovedì di Montecarlo, poche ore dopo la 'bomba' di mercato arrivata dall'Inghilterra: la Ferrari vuole mettere sotto contratto il sette volte campione del mondo per il 2024 e affiancarlo al monegasco, per costruire un autentico 'dream team'. Hamilton ha parlato di speculazioni e di un accordo prossimo con Mercedes, mentre Leclerc ha affermato. "Le voci su Hamilton? Ciao Lewis… Cosa mi aspetto da un compagno di squadra? Che sia veloce. Ma Carlos lo è, è un compagno molto veloce. Però non sono io a dover fare la scelta e vediamo cosa succederà. So già che se dirò qualcosa ci saranno dei titoli su questa frase. Sicuramente Lewis è un pilota incredibile, chiunque sarebbe felice di averlo come compagno perché c’è tanto da imparare da lui. Ma io oggi sono molto felice con Sainz".