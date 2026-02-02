Fabrizio Corona Accusa Gerry Scotti: Le Ex Letterine Difendono il Conduttore in un Acceso Dibattito

La recente polemica tra Fabrizio Corona e il conduttore Gerry Scotti ha acceso un acceso dibattito mediatico. L’ex re dei paparazzi ha avanzato accuse gravi nei confronti di Scotti, insinuando comportamenti inappropriati nei confronti delle Letterine del programma Passaparola. Diverse ex protagoniste del format Mediaset hanno prontamente difeso il conduttore, smentendo le affermazioni di Corona.

Le accuse di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona, noto per i suoi toni provocatori e le sue dichiarazioni controverse, ha dichiarato che Gerry Scotti avrebbe intrattenuto relazioni intime con le ragazze del suo programma. In risposta a tali affermazioni, Scotti ha definito le parole di Corona come falsità e ha invitato chiunque fosse interessato a conoscere la verità a parlare direttamente con le ex Letterine, sicuro che nessuna di loro confermerebbe tali insinuazioni.

La risposta di Gerry Scotti

Gerry Scotti ha reagito con fermezza alle accuse, sottolineando che le sue interazioni con le ex Letterine sono sempre state professionali e rispettose. Ha evidenziato che, per formarsi un’opinione corretta della situazione, sarebbe sufficiente ascoltare le testimonianze dirette delle ragazze coinvolte, le quali non hanno mai subito avanzamenti non richiesti.

Il sostegno delle ex Letterine

A seguito delle accuse di Corona, ben cinque ex Letterine di Passaparola si sono espresse in difesa di Gerry Scotti. Alessia Fabiani e Vincenza Cacace, tra le prime a prendere posizione, hanno condiviso il loro supporto attraverso i social media, sottolineando il comportamento professionale e rispettoso del conduttore.

Testimonianze di Alessia Fabiani e Vincenza Cacace

Alessia Fabiani ha dichiarato che Gerry Scotti è una persona perbene, evidenziando come la sua esperienza lavorativa con lui sia stata caratterizzata da professionalità. Anche Vincenza Cacace ha confermato opinioni simili, sottolineando che il conduttore ha sempre mantenuto un atteggiamento corretto e mai inadeguato nei confronti delle colleghe.

Altre testimonianze di supporto

Giulia Montanarini, ex Letterina e tronista, ha descritto Gerry Scotti come un gran signore, raccontando la sua esperienza positiva durante la prima edizione di Passaparola. Montanarini ha ricordato che Scotti si è sempre comportato come un padre per il gruppo di ragazze, senza mai manifestare comportamenti inappropriati.

Le parole di Cristina Cellai

Cristina Cellai ha dichiarato di non aver mai subito avances da parte di Gerry Scotti, né di aver sentito di altre colleghe che avessero vissuto esperienze negative. Ha descritto il conduttore come una persona simpatica e rispettosa, sottolineando come abbia sempre mantenuto un comportamento impeccabile.

L’appoggio di Ludmilla Radchenko e Sara Tomasi

Il gruppo di sostenitrici di Gerry Scotti si è ampliato con le dichiarazioni di Ludmilla Radchenko e Sara Tomasi. Radchenko ha messo in evidenza la reputazione di Scotti, confermando di non aver mai assistito a comportamenti scorretti da parte sua. Anche Sara Tomasi, che ha collaborato con Scotti in Paperissima, ha evidenziato come il conduttore sia sempre stato educato e non invasivo.

Prospettive future

La vicenda ha sollevato interrogativi significativi sulla veridicità delle affermazioni di Corona e sull’integrità di Gerry Scotti. Con il supporto delle ex Letterine, emerge un quadro di rispetto e professionalità che contrasta nettamente con le accuse lanciate. È fondamentale osservare l’evoluzione della situazione e le possibili ripercussioni legali legate a queste affermazioni.