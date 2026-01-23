Fabrizio Corona e Alfonso Signorini: il duello legale tra le star italiane

Il conflitto tra Fabrizio Corona e Alfonso Signorini si intensifica, caratterizzato da denunce e procedimenti legali in corso.

Il mondo del gossip italiano è in fermento a causa di una serie di eventi legali che vedono protagonisti due noti personaggi: Fabrizio Corona e Alfonso Signorini. Oggi, Corona si è presentato al Palazzo di Giustizia di Milano per affrontare una prima udienza civile, richiesta da Signorini, che ha accusato l’ex paparazzo di revenge e diffamazione.

Signorini, ex conduttore del Grande Fratello Vip, ha chiesto ai pubblici ministeri di vietare la trasmissione della prossima puntata del programma Falsissimo, che si preannuncia ricca di contenuti riguardanti la sua figura. Tuttavia, il legale di Corona, Ivano Chiesa, ha definito tale richiesta come inammissibile, sostenendo che in un paese libero ognuno ha il diritto di esprimere liberamente la propria opinione.

Il conflitto legale tra le celebrità

La tensione tra i due è aumentata dopo che Signorini ha denunciato anche i giganti del web, Google Italia e Google Ireland, per non aver rimosso i video di Falsissimo che contengono, a suo dire, informazioni dannose. In una nota ufficiale, i legali di Signorini hanno affermato che l’accusa è seria, poiché i contenuti diffusi da Corona potrebbero ledere gravemente l’immagine del conduttore.

In particolare, la denuncia si basa sulla mancata rimozione di tali contenuti, nonostante le ripetute diffide. I rappresentanti legali di Google, secondo i legali di Signorini, sarebbero stati iscritti nel registro degli indagati per concorso in diffamazione aggravata.

Le prossime mosse legali

Non solo Google: anche le piattaforme social come Meta (Facebook e Instagram) e TikTok potrebbero trovarsi a dover affrontare azioni legali simili. I legali di Signorini hanno già preannunciato che intraprenderanno azioni legali contro queste aziende, ritenute complici nella diffusione di contenuti offensivi.

Le accuse di Mediaset contro Corona

Ma la battaglia legale non finisce qui. Mediaset, la nota casa di produzione, ha denunciato Corona per diffamazione aggravata e minacce. I legali della società hanno chiesto l’emanazione di misure preventive per limitare l’uso dei social da parte di Corona, in particolare per fermarlo dal continuare a discutere del presunto ‘sistema Signorini’ nel suo programma online.

In questo contesto, è emersa una nuova puntata di Falsissimo, in cui Corona ha accennato a episodi di abuso e favoritismi, coinvolgendo non solo Signorini ma anche altri volti noti di Mediaset. La prossima puntata, prevista per il 26 gennaio, promette di rivelare ulteriori dettagli scottanti.

L’udienza in tribunale

L’udienza di oggi, fissata per il 22 gennaio, ha visto la presentazione del ricorso d’urgenza da parte degli avvocati di Signorini, i quali hanno richiesto un provvedimento cautelare per impedire la diffusione di nuovi contenuti. Secondo la difesa, la pubblicazione di ulteriori informazioni diffamatorie potrebbe aggravare irreversibilmente la situazione di Signorini, costringendolo a sospendere ogni attività.

La tensione tra i due personaggi pubblici è palpabile e la battaglia legale sembra destinata a protrarsi, con effetti che potrebbero avere ripercussioni significative sulle loro carriere. Corona, dal canto suo, ha ribadito la sua intenzione di continuare a raccontare la verità, provocando ulteriormente Signorini e Mediaset.

La situazione è in continua evoluzione e i prossimi sviluppi saranno seguiti con attenzione dai media e dai fan, in attesa di capire come si risolverà questo intricato nodo di accuse e controaccuse.