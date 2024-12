Fabrizio Corona e la sicurezza dei bambini: un errore da non sottovalutare

Un momento di gioia e preoccupazione

Fabrizio Corona, noto per la sua vita sotto i riflettori, ha recentemente accolto il suo secondo figlio, Thiago, nato il 21 dicembre. Da quel giorno, l’ex re dei paparazzi ha condiviso con entusiasmo ogni istante della sua nuova avventura genitoriale, postando su Instagram numerosi scatti e video del piccolo. Tuttavia, un dettaglio ha attirato l’attenzione e sollevato polemiche: il posizionamento del seggiolino auto del bambino.

La normativa sulla sicurezza dei seggiolini

Secondo la normativa UNECE R129, nota anche come i-Size, i seggiolini per bambini devono essere installati contro il senso di marcia fino a 15 mesi o 76 cm di altezza. Questa regola è stata introdotta per garantire la massima sicurezza dei più piccoli durante i viaggi in auto. Purtroppo, Corona e la compagna Sara Barbieri hanno posizionato il seggiolino in modo tale che Thiago guardasse in avanti, contravvenendo alle disposizioni di legge. Questo errore ha suscitato l’indignazione di molti utenti sui social, che hanno prontamente fatto notare la questione.

Le reazioni del pubblico e la responsabilità genitoriale

Le critiche non si sono fatte attendere. Molti follower hanno espresso preoccupazione per la sicurezza del bambino, sottolineando che, sebbene si possa scherzare su vari aspetti della vita, la sicurezza dei minori non è un argomento da prendere alla leggera. La neo mamma, Sara, ha risposto con una battuta, evidenziando l’egocentrismo di Corona, ma il messaggio è chiaro: la sicurezza dei bambini deve essere sempre la priorità. In un momento in cui la figura pubblica di Corona è già sotto i riflettori, questo episodio potrebbe influenzare la sua immagine, portando a riflessioni più profonde sulla responsabilità genitoriale e sull’importanza di seguire le normative di sicurezza.