Fabrizio Corona, che da qualche mese è tornato ad essere amico di Fedez, ha svelato un aspetto molto intimo della vita del rapper. L’ex re dei paparazzi ha raccontato come, quando e perché l’ex marito di Chiara Ferragni ha tentato di togliersi la vita.

Fabrizio Corona: i dettagli sul tentato suicidio di Fedez

Ospite del podcast Gurulandia, Fabrizio Corona ha parlato dell’amico ritrovato, ossia Fedez. Da qualche mese sono tornati ad avere un bel rapporto, tanto che l’ex re dei paparazzi sa come, quando e perché il rapper ha provato a togliersi la vita. A parlare del tentato suicidio per primo è stato proprio Federico, nella sua ultima canzone Allucinazione Collettiva.

Le parole di Fabrizio Corona

Stando a quanto racconta Fabrizio Corona, Fedez ha tentato di togliersi la vita dopo l’esplosione del pandoro gate, quando Chiara Ferragni è stata indagata anche per le uova di Pasqua. L’ex re dei paparazzi ha dichiarato:

“Il pezzo Allucinazione Collettiva l’aveva scritto a febbraio/marzo. Lui mi fece sentire questa canzone e a me è piaciuta subito. Lui lì parla di come ha tentato di togliersi la vita. Come e quando sono avvenuti questi tentativi. Quando scoppia il caso del Pandoro Gate succede una cosa pesante e Federico nei primi giorni si è esposto a difendere Chiara. Poi esce fuori la storia delle uova di Pasqua e lì Fedez ha avuto uno shock e il primo tentativo di togliersi la vita è avvenuto lì”.

Come ha tentato di togliersi la vita Fedez?

Secondo Corona, Fedez non si aspettava che Chiara venisse indagata anche per le uova di Pasqua e ha avuto un crollo. Per lui è stato un vero e proprio “shock” perché aveva pubblicamente difeso la Ferragni per la questione del pandoro. “Ha preso una boccetta e se l’è calata tutta quanta ed è finito in ospedale”, ha dichiarato Fabrizio. Al momento, è bene sottolinearlo, Federico non ha commentato le parole dell’amico ritrovato.