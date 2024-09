Fedez rivela un passato tentativo di suicidio, mentre Chiara rimane distante: "Canzone...".

Fedez ha rilasciato una canzone chiamata Allucinazione Collettiva in cui attacca Chiara Ferragni e rivela di aver tentato il suicidio con delle pillole. Successivamente, ha presentato una canzone d'amore per lei, generando tensioni. Chiara Ferragni ha reagito negativamente alle canzoni, definendo la canzone d'amore "priva di sincerità" e un "atto violento". Ha chiesto di essere esclusa da questi intrighi e ha deciso di non avere più alcun contatto con Fedez.

Fedez ha rilasciato una traccia chiamata Allucinazione Collettiva con un attacco a Chiara nel suo testo. Successivamente, ha presentato una canzone d’amore per lei, dichiarando nei versi, “Ti amavo a prescindere dal mio disgusto per i tuoi amici / ancora mi domando se esiste un lieto fine in questa fiaba tortuosa e infelice”. La marea si è rovesciata rispetto alla situazione iniziale.

Nel brano, Fedez ammette di aver tentato il suicidio con delle pillole. Quando era visto in pubblico con diverse modelle, non si stava divertendo come molti presumevano (“Fuggivo dai miei problemi mentre sembrava che stessi solo cercando di divertirmi”). In realtà, stava cercando di fuggire dai suoi problemi, sentendosi come se stesse “sanguinando e al limitare dell’inferno”.

Il tentativo di suicidio, tuttavia, non è riuscito a convincere Chiara Ferragni. Secondo le parole di Fedez, avrebbe coinvolto il suo avvocato per contestare il suo comportamento. “Chiedo scusa al tuo avvocato per il mio tentativo di suicidio. Ho usato pillole, non frammenti di vetro, perché sapevo che non volevi che il tappeto si sporcasse”.

La canzone di Fedez non sembra aver fatto breccia sul cuore di Chiara: “manca di sincerità”. Ferragni avrebbe deciso di non avere alcun contatto con Fedez, sostenendo di non aver apprezzato questa canzone, definendola come “una falsa canzone d’amore priva di sincerità”, rilasciata solo per “sfruttare l’occasione”. Lo considera un “atto violento”.

“Sto cercando di progredire nonostante le difficoltà e richiedo semplicemente di essere esclusa da questi intrighi. A volte ho preferito mantenere il silenzio, forse eccessivamente, per salvaguardare coloro che amo e difendere la mia famiglia. Ma ora sono esausta. Esausta di sopportare assalti ingiustificati, chiacchiere infondate e maldicenze. Penso che sia arrivato il tempo di porre fine a tutto ciò e di poter vivere tranquillamente, senza essere coinvolta in situazioni che non mi riguardano né ora, né mai più”.

Chiara ha deciso definitivamente su Federico: non più. Come un qualsiasi Zequila.