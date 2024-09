Fabrizio Corona ha avuto un malore ed è stato costretto a chiedere l'aiuto del medico. Come sta?

Malore per Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi è stato costretto a chiedere l’aiuto del medico, che gli ha imposto uno stop. Ha esagerato e deve rendersi conto che il suo corpo non è più quello di una volta.

Fabrizio Corona ha avuto un malore

Tramite il suo profilo Instagram, Fabrizio Corona si è mostrato disteso su una barella mentre viene soccorso da un medico. L’ex re dei paparazzi ha avuto un malore ed è stato costretto a chiedere aiuto. Il dottore gli ha chiaramente detto che, dopo i 50 anni, è necessario rallentare i ritmi di vita e prendersi cura di sé.

Le parole di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona, a didascalia della foto che lo immortala disteso sulla barella, ha dichiarato:

“Ragazzi purtroppo non sono stato bene, ho spinto troppo e ho lavorato come se avessi 30 anni, ma il fisico non è più quello di prima e ti devi dare una calmata”.

L’ex re dei paparazzi, stando a quanto si coglie dalle sue parole, ha lavorato eccessivamente e adesso ne paga le conseguenze.

Come sta Fabrizio Corona?

Dopo l’annuncio del malore, Fabrizio è tornato sui social solo per fare una sponsorizzazione, probabilmente registrata in precedenza. Considerando che è stato lui stesso a parlare delle sue condizioni di salute, immaginiamo che non sia nulla di grave.