Fabrizio Corona: la fidanzata Sara Barbieri lo perdona

Sara Barbieri ha perdonato il fidanzato Fabrizio Corona ed è tornata tra le sue braccia. Dopo aver lanciato accuse pesanti, violenza domestica compresa, la giovane modella è tornata sui suoi passi.

E’ tornato il sereno tra Fabrizio Corona e la fidanzata Sara Barbieri. Qualche settimana fa, con una serie di Instagram Stories ambigue, la ragazza aveva annunciato che la sua relazione con l’ex re dei paparazzi era giunta al capolinea. “Nel mio silenzio sono rimasta per più di due anni e mezzo, la mia storia è molto complessa. (…) La gabbia dorata tanto giudicata mi ha distrutta giorno per giorno”, scriveva Sara. Adesso, però, è tornata sui suoi passi, tra le braccia dell’uomo che l’ha “distrutta“.

Mentre Alessandro Rosica lancia accuse pesanti a Fabrizio Corona – dalla violenza fisica e psicologica ai ricatti – e sostiene di avere tutte le prove che gli avrebbe inviato la stessa Sara, la ragazza ha annunciato il ritorno di fiamma. Via social, la Barbieri ha dichiarato:

“Quello che scrissi 15 giorni fa, era un mio sfogo personale, uscendo da un periodo di crisi. Quando le persone scrivono a certi individui è perché non sapendo dove sbattere la testa e prese dalla rabbia pensano di ottenere qualcosa, o di avere una sorta di vendetta. Io mi prendo le mie responsabilità e so che ho toccato il fondo andando a contattare una persona che vive di questo, soprattutto vive sfruttando la fragilità di certi momenti per i suoi sporchi comodi”.