La relazione tra Fabrizio Corona e Sara Barbieri sembra giunta al termine, come suggerito da un enigmatico post della modella di 23 anni.

Fabrizio Corona, è tornato di nuovo single?

Nel messaggio, Sara parla del suo silenzio prolungato di oltre due anni e mezzo, descrivendo la sua storia come complessa e menzionando una “gabbia dorata” che l’ha distrutta gradualmente. Nonostante non nomini direttamente Fabrizio Corona, il riferimento sembra evidente, Sara esprime la sua difficoltà nel condividere dettagli della sua vita personale a causa dell’uso distorto dei social media.

Fabrizio Corona e il messaggio sui social della fidanzata

Nel post, sottolinea la necessità di non aggrapparsi a situazioni per paura di affrontare la vita reale, e invita a ascoltare chi realmente vuole bene. Sara sembra annunciare la fine della relazione con Fabrizio Corona, ma sottolinea la sua fede nelle rinascite e nell’importanza di prendersi cura di sé stessi. L’appello finale è a non cedere alle vendette, ma a concentrarsi sulla propria crescita e sulla capacità di reagire alle sfide della vita.