Storia d’amore al capolinea per Fabrizio Corona e la giovane fidanzata Sara Barbieri. Stando ad un’indiscrezione dell’ultima ora, l’ex re dei paparazzi e la modella si sono lasciati dopo anni di unione.

Fabrizio Corona e Sara Barbieri si sono lasciati

Secondo un’indiscrezione lanciata da Alessandro Rosica, conosciuto nel mondo virtuale con il soprannome di Investigatore Social, Fabrizio Corona e Sara Barbieri si sono lasciati. L’ex re dei paparazzi, 58 candeline sul groppone, e la modella, 23 anni, facevano coppia fissa da tempo e parlavano addirittura di matrimonio.

L’indiscrezione su Fabrizio Corona e Sara Barbieri

Rosica, senza tanti giri di parole, ha dichiarato:

“È finita la storia tra Sara Barbieri e Fabrizio Corona”.

L’esperto di gossip non ha aggiunto altri dettagli, per cui non conosciamo i motivi della rottura. E’ bene sottolineare che, al momento, si tratta solo di un’indiscrezione e come tale deve essere letta.

Fabrizio Corona e Sara Barbieri: la storia d’amore

Fabrizio Corona e Sara Barbieri hanno iniziato a frequentarsi nel 2020/2021, per motivi di lavoro. La passione è scattata in un lampo e, nonostante la differenza d’età, si sono follemente innamorati. La modella, stando a quanto dichiarato più volte dall’ex re dei paparazzi, è andata contro la sua famiglia pur di stare con lui. I genitori, infatti, non erano molto contenti della loro unione.