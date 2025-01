Fabrizio Corona è famoso per essere il Re dei Paparazzi, i suoi gossip fanno il giro del paese e spesso sono l’ago della bilancia di relazioni tra VIP. E’ questo il caso del rapporto tra Angelica ed il suo ex Romano Bindi che Corona chiama con il nomignolo di “Tortino”.

Angelica e Romano Bindi, cosa ha scoperto Fabrizio Corona?

Fabrizio Corona ha svelato in un podcast, che stava seguendo anche Romano Bindi – all’epoca dei fatti fidanzato con Angelica Montini – che Fedez e Angelica si stavano frequentando quando i due stavano insieme.

Il paparazzo non ha fatto i nomi ma Bindi ha immediatamente capito che si trattava di lui, infatti di lì a poco i due si sono lasciati.

La reazione di “Tortino” è davvero assurda

La reazione di Bindi non si è fatta attendere, in realtà a pubblicarla è stato lo stesso Fabrizio Corona tramite uno screen tratto da Whatsapp che mostra due chiamata al suo numero, una privata e un’altra di gruppo.

“Tortino bullizzato?” – “A Tortino non frega un c***o di noi” questo il commento sulla reazione del ragazzo, di conseguenza non bisogna sempre pensare che una reazione debba necessariamente essere negativa riguardo ad un episodio e questo caso ne è la conferma.