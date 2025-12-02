Natale di nuovo a casa: è questo l’orizzonte che si apre di nuovo per i tre figli di Catherine Birmigham e Nathan Trevallion, che presto potrebbero tornare nella nuova villetta in pietra immersa nel bosco di Palmoli, una casa pronta a riaccoglierli dopo le settimane trascorse nella struttura protetta di Vasto.

La famiglia nel bosco: i bambini potrebbero tornare a casa per Natale

La notizia inattesa, come riportato da Thescocialpost.it, sarebbe arrivata dal Tribunale dei Minori dell’Aquila, che avrebbe fissato a sorpresa un’udienza per giovedì, un passaggio che potrebbe cambiare tutto senza attendere l’esito del ricorso in Corte d’Appello e senza ulteriori interventi politici o istituzionali. “Non si tratta del pronunciamento sul reclamo”, chiarisce l’avvocato Marco Femminella, “ma di un’udienza interlocutoria del Tribunale chiesta dalla difesa”.

La famiglia nel bosco e la possibile svolta che riguarda la casa

La nuova udienza potrebbe portare a rivedere la decisione presa il 14 novembre, quando i giudici avevano stabilito la perdita della responsabilità genitoriale e l’allontanamento dei tre piccoli – due gemelli di sei anni e il fratellino di otto. La difesa sta cercando di mostrare che le situazioni di criticità rilevate allora non sono più presenti. I genitori avrebbero dato piena disponibilità a intervenire sulla vecchia abitazione nel bosco, impegnandosi a renderla del tutto adeguata alle esigenze dei bambini attraverso il consolidamento statico, il riallaccio dell’acqua e il ripristino del bagno in muratura. Una volontà messa nero su bianco dai legali e inserita in un percorso di collaborazione che potrebbe diventare decisivo.