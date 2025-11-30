La vicenda della famiglia nel bosco di Palmoli, temporaneamente separata dai figli per decisione del Tribunale per i Minorenni, mette in luce il delicato equilibrio tra tutela dei minori e libertà educativa. Grazie all’offerta di una casa gratis, i genitori potranno trasferirsi in un ambiente sicuro e autonomo, continuando a crescere i bambini secondo il loro stile di vita.

Tra ristrutturazioni e trasferimenti provvisori, la storia racconta resilienza, determinazione e l’importanza di vivere a contatto con la natura.

Famiglia nel bosco, genitori accettano la casa gratis

La famiglia nel bosco di Palmoli, temporaneamente separata dai figli per decisione del Tribunale per i Minorenni, ha accolto l’offerta di un casolare immerso nella natura, messo a disposizione da un privato cittadino in comodato gratuito. Catherine e Nathan potranno trasferirsi nella casa gratis, una residenza autonoma con due ampie stanze, cucina, bagno a secco, pozzo e locali per gli animali, dove continuare a crescere i figli secondo il loro stile di vita improntato al contatto con la natura.

“Grazie, grazie a tutti. Ho fiducia nei giudici, ma non ho altri commenti da fare in questo momento“, ha dichiarato il papà.

I legali della coppia hanno definito la scelta “nessun passo indietro, ma un passo avanti che consente di tornare a vivere secondo il proprio credo e la propria voglia di libertà”.

Famiglia nel bosco, genitori accettano la casa gratis: quanto costa di solito pernottarvi

La struttura, conosciuta come “La Casetta di Nonna Gemma”, è normalmente disponibile come casa vacanze e può essere prenotata per un soggiorno minimo di quattro notti a circa 100 euro a notte. Sul portale Airbnb, dove la casetta è recensita, le tre valutazioni disponibili sono tutte a cinque stelle.

Il sito ufficiale descrive la residenza come un luogo dove “il tempo sembra essersi fermato per regalarvi un’esperienza di vita autentica e rigenerante”, con ambienti ristrutturati ma conservati nello stile tradizionale, pozzo, orto e spazi immersi nel verde, lontani dal frastuono della vita quotidiana.