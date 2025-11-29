Continua a dividere e a far discutere il caso della famiglia nel bosco, con i tre figli minorenni della coppia allontanati dai genitori e affidati a una casa famiglia. Potremmo però essere vicini a una svolta, dopo che un ristoratore ha offerto in comodato gratuito il proprio casolare.

Famiglia nel bosco: ristoratore offre una casa gratis

Potremmo essere vicini a una svolta per quanto riguarda il caso della famiglia nel bosco.

Un ristoratore di Ortona (Chieti), Armando Carusi, ha infatti offerto in comodato gratuito il proprio casolare in mezzo alla natura. Queste le sue parole: “è la casetta dove sono nato e dove ho vissuto con i miei genitori che ora non ci sono più. Da piccolo con la mia famiglia abbiamo fatto la vita che Nathan e Catherine stanno facendo ora: senza riscaldamento e per questo ogni camera ha un camino. C’è anche l’acqua corrente. L’avevo ristrutturata per una locuzione turistica. Non mi scandalizzo dello stile di vita della famiglia nel bosco perché l’ho vissuta anche io da piccolo.”

Famiglia nel bosco, vicini alla svolta? Potrebbero accettare una casa gratis

Come visto, Armando Carusi, ristoratore di Ortona, ha offerto a Nathan e Catherine in comodato gratuito il suo casolare in mezzo alla natura, con all’interno due stanze e una cucina, un pozzo dove prendere l’acqua, un bagno a secco e locali per gli animali. Secondo quanto riferito da Carusi, Nathan è rimasto molto impressionato dal casolare: “è rimasto colpito anche da alcuni attrezzi in legno presenti in cucina. C’è anche la possibilità di filare la lana come si faceva una volta. E questo gli è piaciuto moltissimo. E’ un appassionato di queste cose. Ho inviato molte cose a Nathan dell’esterno che ha condiviso con la moglie Catherine. Mi ha detto che è bastato quello che ha visto. L’interno gli è piaciuto moltissimo.“