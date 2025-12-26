Famiglia nel bosco, come hanno celebrato il natale e le reali condizioni di salute del padre Nathan.

La Famiglia nel Bosco ha vissuto un Natale particolare dopo che per settimane si è discusso della possibilità in occasione della festa di far riunire genitori e figli come una famiglia normale così da ritrovare l’unione e l’affettività di sempre. La situazione si è evoluta ma non nel modo atteso, scopriamo quindi cosa è accaduto il 25 dicembre.

Il futuro della famiglia nel bosco

Analizzando le possibilità future della Famiglia lo scenario appare lungo e complesso, difatti come riporta Leggo.it è arrivata la conferma che sarà la psichiatra Simona Ceccoli, assegnata dai giudici, ad occuparsi della valutazione generale.

In particolare nel merito del giudizio vi sarà la capacità genitoriale della coppia anglo-australiana per stabilirne un eventuale ricongiungimento, i servizi sociali invece si occuperanno del benessere dei bambini che resta la massima priorità.

Le condizioni del padre Nathan

Il padre dei bambini Nathan è arrivato nella casa famiglia per il giorno di Natale, ha passato con i figli e la moglie diverse ore anche se non ha potuto pranzare con loro.

La decisione sul mancato pranzo è arrivata al fine di “non causare un precedente” come hanno annunciato dalla psicologa ad AdnKronos e riportato poi da Leggo.it.

Nathan è apparso “debilitato e stanco” a svelarlo il sindaco di Palmoli che ha inoltre parlato dell’evoluzione della giornata dell’uomo dopo la visita alla famiglia – “è andato da un conoscente”.

Da quanto emerge Nathan non è rimasto solo, una notizia in grado di rinfrancare il suo spirito in questi momenti non certamente facili da affrontare e superare.